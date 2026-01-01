School of Champions (6/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions Staffel 3
Folge 6: School of Champions (6/8)
Georg eilt nach München, als seine Mutter ins Krankenhaus eingeliefert wird. Während das Team mit der bitteren Champions-Cup-Niederlage kämpft, steckt Luca mitten in einem Gefühlschaos fest. Inhalt: Georg eilt nach München, als seine Mutter Jutta nach einer Medikamenten-Überdosis ins Krankenhaus kommt. Währenddessen kämpft das Team mit der bitteren Niederlage im Champions Cup – besonders Nawal, die mit ihrer Leistung unzufrieden ist. Luca fühlt sich zu Fabienne hingezogen, doch Dani lässt ihn weiterhin nicht kalt. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josepine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/Superfilm/
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick