School of Champions (7/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions Staffel 3
Folge 7: School of Champions (7/8)
Dani versucht, im italienischen Team Fuß zu fassen, doch das Heimweh lässt sie nicht los. Während sportlich für die Nachwuchs-Ski-Asse alles auf dem Spiel steht, sorgt eine Polizeiaktion im alten Hotel für einen Paukenschlag. Inhalt: Dani kämpft mit Heimweh, Anschluss im italienischen Team zu finden, fällt ihr nicht leicht. Während dessen zieht das Team in Gastein das Training an, um zu Bozen aufzuschließen. Steffi und Petra stoßen auf dunkle Immobiliengeschäfte des Bürgermeisters, während Luca mit Mario ringt, der ihn zurückholen will. Mitten in der Cup-Vorbereitung sorgt eine Festnahmen im alten Hotel für eine dramatische Wendung. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josepine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/Superfilm/
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick