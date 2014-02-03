Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schulz In The Box

Host-Boy in Tokio

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 03.02.2014
Host-Boy in Tokio

Host-Boy in TokioJetzt kostenlos streamen

Schulz In The Box

Folge 2: Host-Boy in Tokio

46 Min.Folge vom 03.02.2014Ab 12

Olli Schulz ist zurück. In einer Holzkiste wird der Entertainer an ungewöhnlichen Orten auf der ganzen Welt ausgesetzt und muss mit der dort vorherrschenden Situation klarkommen. Wie ihm das gelingt, seht ihr in der ersten Staffel Schulz in the Box.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schulz In The Box
ProSieben
Schulz In The Box

Schulz In The Box

Alle 1 Staffeln und Folgen