Schulz In The Box
Folge 6: Nepal
44 Min.Ab 6
"Was wäre, wenn ich einen anderen Lebensweg eingeschlagen hätte?" Mit dieser Frage im Gepäck reist Olli Schulz nach Nepal. Dort trifft er sich mit ehrenamtlichen Helfern der Organisation "Clowns ohne Grenzen". In Kathmandu versuchen sie elternlose Straßenkinder zum Lachen zu bringen. Die Kinder lieben Olli, doch seine Clownpartner sind alles andere als begeistert von dem Hamburger. Olli: "Die Clowns verstehen nicht immer Spaß." Ob der Entertainer trotzdem durchhält?
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben