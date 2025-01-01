Schulz In The Box
Folge 7: Schulz In The Box
42 Min.Ab 12
Musiker und Entertainer Olli Schulz versucht in "Schulz In The Box" die Fragen aller Fragen zu beantworten: Mache ich eigentlich das Richtige in meinem Leben? Welcher Weg ist meiner? Sollte ich womöglich noch mal ganz von vorn anfangen? Seine erste Station führt ihn zu den Umweltaktivisten von "Fuck for Forest". Sie drehen Sexfilme, um damit den Regenwald zu retten. Kann sich Olli Schulz in dieser völlig fremden Welt zurechtfinden oder gar Teil von ihr werden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schulz In The Box
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben