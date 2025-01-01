Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 3
Folge 3: Schulz In The Box

46 Min.Ab 12

Entertainer Olli Schulz versucht die Fragen aller Fragen zu beantworten: Mache ich eigentlich das Richtige in meinem Leben? Welcher Weg ist meiner? Sollte ich womöglich noch mal ganz von vorn anfangen? In einer Kiste wird Olli Schulz in die JVA Hannover verfrachtet. Plötzlich ist er Inhaftierter. Zwei Tage und eine Nacht muss er mit Gewaltverbrechern und Mördern zusammenleben. Auf engstem Raum wird ihm in seiner Zelle bewusst, wie farblos das Leben hinter Gittern ist ...

ProSieben
