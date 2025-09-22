Zum Inhalt springenBarrierefrei
Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Gib Gummi

ORF1Staffel 1Folge 16vom 22.09.2025
25 Min.Folge vom 22.09.2025

Rund um Sex und Empfängnisverhütung gibt es fast so viele Mythen und Märchen wie bei den Gebrüdern Grimm. Die Science Busters schaffen Abhilfe und klären: Wo liegt der Weltrekord im Eisprung? Und quietschen Kondome weniger, wenn man sie gut ölt? Gemeinsam mit Kabarettist Martin Puntigam geben die Verhaltensbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher und die Infektiologin Dr. Ursula Hollenstein Gummi. Wissenschaft hauchdünn und gefühlsecht. Bildquelle: ORF/Regine Schöttl

