Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Bierstern ich dich grüßeJetzt kostenlos streamen
Science Busters
Folge 20: Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Bierstern ich dich grüße
31 Min.Folge vom 10.11.2025
Verhandelt wird diesmal der beliebteste Trinkalkohol der Welt. Manche schwärmen sogar, Bier sei ein himmlischer Nektar, der schmecke, als ob ein Engel auf Zunge weine. Ob das stimmt, oder ob Bier nicht einfach nur für schweren Zungenschlag sorgt und mitunter für abenteuerlich aromatischen Bierschiss sorgt, untersuchen MC und Univ.-Lekt. Martin Puntigam (Uni-Graz), Dr. Florian Freistetter, Astronom und Science Blogger und Univ.-Prof. Helmut Jungwirth (Mikrobiologie, Wissenschaftskommunikation, Uni Graz). Bildquelle: ORF/Hubert Mican
