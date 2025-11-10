Zum Inhalt springenBarrierefrei
Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Bierstern ich dich grüße

ORF1Staffel 1Folge 20vom 10.11.2025
31 Min.Folge vom 10.11.2025

Verhandelt wird diesmal der beliebteste Trinkalkohol der Welt. Manche schwärmen sogar, Bier sei ein himmlischer Nektar, der schmecke, als ob ein Engel auf Zunge weine. Ob das stimmt, oder ob Bier nicht einfach nur für schweren Zungenschlag sorgt und mitunter für abenteuerlich aromatischen Bierschiss sorgt, untersuchen MC und Univ.-Lekt. Martin Puntigam (Uni-Graz), Dr. Florian Freistetter, Astronom und Science Blogger und Univ.-Prof. Helmut Jungwirth (Mikrobiologie, Wissenschaftskommunikation, Uni Graz). Bildquelle: ORF/Hubert Mican

