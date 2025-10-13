Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 18vom 13.10.2025
Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Glutamat möchte mit Dir befreundet sein

28 Min.Folge vom 13.10.2025

Während Univ. - Prof. Helmut Jungwirth (Molekularbiologie, Uni Graz) und Science Blogger & Astronom Dr. Florian Freistetter erörtern, wie Asteroiden schmecken, wo es im Universum die beste Erde gibt und ob man Popcorn eigentlich auch rauchen kann, wird Kabarettist Martin Puntigam mit seiner beliebten Oberbekleidung Glutamatunverträglichkeit textil verkörpern. Mit Erdsuppenausschank! Bildquelle: ORF/Hubert Mican

