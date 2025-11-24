Science Busters: Winter is hereJetzt kostenlos streamen
Science Busters
Folge 22: Science Busters: Winter is here
Seit Jahrtausenden hat es im Wetterbericht am Ende der Zeit im Bild von Westeros geheißen "Winter is coming", und nichts ist passiert. Nun ist er doch da, aber niemand freut sich wie bei uns in Wintersportorten, denn auf Westeros gibt es keine Schigebiete, nicht einmal Tellerlift. Warum die Ankunft der kalten Jahreszeit für die Menschen in der Welt von "Game of Thrones" nicht wie bei uns bedeutet: früher aufstehen, um beim Auto die Scheiben abzukratzen, Schneemann bauen oder rechtzeitig die Therme warten zu lassen, das bespricht Martin Puntigam (Uni Graz) flankiert von Elisabeth Oberzaucher, (Verhaltensbiologie, Uni Wien),Florian Freistetter, Astronom und Science Blogger, und Martin Moder (Molekularbiologie, Zentrum für Molekulare Medizin Wien), die sich in der Welt von "Game of Thrones" auskennen wie in ihrer Westeros-Tasche. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
