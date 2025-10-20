Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Science Busters

Science Busters: Hier ist alles super!

ORF1Staffel 1Folge 19vom 20.10.2025
Science Busters: Hier ist alles super!

Science Busters: Hier ist alles super!Jetzt kostenlos streamen

Science Busters

Folge 19: Science Busters: Hier ist alles super!

30 Min.Folge vom 20.10.2025

Es ist erstaunlich, wieviele Dinge im Universum super sind: Supernova, Supersymmetrie, Superposition, Superhelden, Superkleber, you name it. Da wollen die Science Busters nicht nachstehen. In der abschließenden Folge der laufenden Staffel erzählen Univ. - Prof. Helmut Jungwirth (Molekularbiologie, Uni Graz) und Science Blogger & Astronom Dr. Florian Freistetter, die Lord Business und Emmet der Wissensvermittlung dem Wildstyle unter den MC Martin Puntigam wie man Fleisch eine pickt, womit man einer Superzivilisation auf die Schliche kommt und warum Bakterien nur schlecht gelaunt Sex haben. Mit patriotischer DIY-Bastelarbeit! Bildquelle: ORF/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Science Busters
ORF1
Science Busters

Science Busters

Alle 1 Staffeln und Folgen