Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Kummer

DisneyStaffel 5Folge 11
Mein Kummer

Mein KummerJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 11: Mein Kummer

21 Min.Ab 12

Nach der Trennung von Julie ist J.D. so niedergeschlagen, dass seine Freunde ihm raten, den Kummer mit einer neuen Liebhaberin zu bekämpfen. Also bittet er Elliot um Hilfe. Die entpuppt sich jedoch nicht gerade als weltbeste Kupplerin - und findet erstmal für sich selbst einen neuen Lover: den Assistenzarzt Keith. Ausgerechnet der ist J.D. schon seit Langem ein Dorn im Auge, da er nicht nur hervorragende fachliche Kenntnisse besitzt, sondern auch noch verdammt gut aussieht ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen