Scrubs - Die Anfänger
Folge 19: Mein Freund der Hausmeister
21 Min.
Als sich ihm die Gelegenheit bietet, J.D.s Erzählerrolle für einen Tag zu übernehmen, schlägt der Hausmeister sofort zu. Turk und Dr. Cox geraten in einen Wettstreit miteinander, wer von beiden der "hippere" ist. An anderer Front verwandelt Carla J.D.s altes Zimmer in ein Kinderzimmer für ihr Baby, und Elliot versucht herauszufinden, was Leute in Keiths Alter wirklich denken - doch sie kommt einfach nicht dahinter. In ihrer Verzweiflung bittet sie sogar ihre Mutter um Rat.
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
