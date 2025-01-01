Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein Sinn für Humor

Staffel 5Folge 2
Mein Sinn für Humor

Folge 2: Mein Sinn für Humor

21 Min.Ab 6

Als Facharzt muss J.D. nun auch Assistenzärzte betreuen. Er nimmt sich vor, es völlig anders zu machen als Dr. Cox seinerzeit - statt die Assistenten für unfähig zu halten und bei jeder Gelegenheit zu quälen, will sich J.D. bei ihnen mit Humor beliebt machen. Als der Hausmeister ihn warnt, dass er sich so keinen Gefallen tut, glaubt er es zunächst nicht. Doch dann erkennt er, dass der Hausmeister Recht hat, und er seinen Umgang mit den angehenden Ärzten gründlich überdenken muss!

