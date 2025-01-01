Scrubs - Die Anfänger
Folge 2: Mein Sinn für Humor
21 Min.Ab 6
Als Facharzt muss J.D. nun auch Assistenzärzte betreuen. Er nimmt sich vor, es völlig anders zu machen als Dr. Cox seinerzeit - statt die Assistenten für unfähig zu halten und bei jeder Gelegenheit zu quälen, will sich J.D. bei ihnen mit Humor beliebt machen. Als der Hausmeister ihn warnt, dass er sich so keinen Gefallen tut, glaubt er es zunächst nicht. Doch dann erkennt er, dass der Hausmeister Recht hat, und er seinen Umgang mit den angehenden Ärzten gründlich überdenken muss!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren