Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Triathlon

DisneyStaffel 5Folge 3
Mein Triathlon

Mein TriathlonJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 3: Mein Triathlon

21 Min.Ab 12

J.D. Hat das Gefühl, bevor er 30 wird - was ihm bald bevorsteht - noch etwas Großes leisten zu müssen. Dafür sucht er sich ausgerechnet den Triathlon aus, der am nächsten Tag stattfindet. Völlig untrainiert und eigentlich ohne jede Chance, die Strecke zu schaffen, treibt sein Starrsinn ihn Schritt für Schritt weiter. Aber erst mit Elliots Hilfe erreicht er spätnachts das Ziel. Diese extreme gemeinsame Erfahrung schweißt zusammen - und bringt die beiden zu einem Entschluss.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen