Scrubs - Die Anfänger

Staffel 5Folge 1
21 Min.Ab 12

Als Facharzt, wie J.D. sich seit Kurzem nennen darf, steht er nun auf der gleichen Stufe wie Dr. Cox. Das will der natürlich nicht akzeptieren und macht sich weiterhin bei jeder Gelegenheit über ihn lustig. Erst als J.D. es wagt, sich im Interesse eines Patienten mit Dr. Kelso anzulegen, erkennt Dr. Cox, dass er "Flachzange" Unrecht tut. Währenddessen will Carla unbedingt schwanger werden - ohne Erfolg. Kein Wunder, denn Turk mischt ihr heimlich die Antibabypille ins Essen ...

Disney
