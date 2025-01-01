Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein neuer Schwarm

DisneyStaffel 5Folge 23
Mein neuer Schwarm

Mein neuer SchwarmJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 23: Mein neuer Schwarm

21 Min.Ab 6

Die Hormone sind schuld: Carla verhält sich mit Fortschreiten der Schwangerschaft zunehmend eigenartig. Dies fällt nicht nur Turk auf - das ganze Krankenhaus bekommt es zu spüren. Derweil flirtet J.D. mit der attraktiven Urologin Dr. Kim Briggs. Allerdings ist mit der Schwärmerei Schluss, als Kim ihm einen Patienten überweist, der eigentlich operiert werden müsste. Denn J.D. erkennt, dass Kim sich nicht für das Wohl ihrer Patienten interessiert, sondern nur für ihre Karriere.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen