Scrubs - Die Anfänger

DisneyStaffel 7Folge 5
Scrubs - Die Anfänger

Folge 5: Mein inneres Kind

21 Min.Ab 12

J.D. und Turk genießen es nach wie vor, zusammen Blödsinn zu machen. Als J.D. aber wieder einmal von Cox deswegen gescholten wird, will er sich von weiteren Albernheiten distanzieren - sehr zu Turks Ärger ... Kelsos Geburtstag steht an, und Elliot will ihn gegen seinen Willen mit einer Party überraschen. Da sie herausgefunden hat, dass er nicht, wie er behauptet, 58, sondern 65 wird, droht ihm nun die Versetzung in den Ruhestand ...

Disney
