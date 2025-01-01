Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Staffel 7Folge 8
Folge 8: Mein Leben als Mann

21 Min.Ab 12

Elliot hört, dass Dr. Kelso in Rente geschickt werden soll, und macht sich schwere Vorwürfe, weil sie sein wahres Alter recherchiert und ausposaunt hatte. Nun will sie ihm helfen, den Krankenhausvorstand davon zu überzeugen, ihn auf seinem Posten zu belassen. Carla verspricht, sie dabei zu unterstützen. J.D.s Unsicherheit, ob er Sam ein gutes Vorbild sein kann, kollidiert mit Turks Alpha-Männchen-Gehabe, sodass die beiden aneinandergeraten ...

