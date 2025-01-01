Scrubs - Die Anfänger
Folge 9: Meine Dusel-Diagnose
21 Min.Ab 12
Kelso hat einen Entschluss gefasst und will nur noch wenige Wochen im Sacred Heart bleiben. Elliot und Carla versuchen alles, um ihn zum Bleiben zu überreden. Ted hingegen freut sich so über Kelsos Weggang, dass er sich die Kleidung vom Körper reißt, nicht achtgibt und vor den Truck des Hausmeisters läuft. Dr. Cox ist indes mit einem Patienten beschäftigt, den er schon seit Jahren behandelt und von dem er noch immer nicht weiß, was er hat ...
