Scrubs - Die Anfänger
Folge 6: Meine Tabellenführung
21 Min.Ab 12
J.D. will mit Cox und Turk mithalten, die ständig miteinander wetteifern. Als er tatsächlich alle anderen überholt - nämlich auf der Krankenhaus-Website, auf der die Patienten über ihren Lieblingsarzt abstimmen - fühlen Cox und Turk sich genötigt, ihm mit einem fiesen Trick den Rang streitig zu machen. Elliot kämpft indes mit ihrem Gewissen: Ihre todkranke Patientin und Freundin Shannon will sich das Leben nehmen. Darf und kann Elliot das für sich behalten?
Scrubs - Die Anfänger
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
