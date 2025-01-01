Scrubs - Die Anfänger
Folge 2: Meine schwere Geburt
Bei Kim haben die Wehen eingesetzt. Im Krankenhaus gesteht sie J.D. ihre Liebe. Als er darauf erwidert, er hoffe, sich auch eines Tages in sie verlieben zu können, macht Kim mit ihm Schluss. J.D. ist verzweifelt, doch Dr. Cox richtet sein angeknackstes Selbstbewusstsein wieder auf, und J.D. erlebt an Kims Seite die Geburt ... Dr. Cox' kleine Tochter muss eine Spritze bekommen. Da Cox sie ihr nicht selbst geben will, bittet er Carla darum - doch die hat keine Zeit ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
