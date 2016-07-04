Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Die Sommerhits vom 04.07.2016

PULS 4Staffel 1Folge 13vom 04.07.2016
Sehr witzig!? Die Sommerhits vom 04.07.2016

Sehr witzig!? Die Sommerhits vom 04.07.2016Jetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 13: Sehr witzig!? Die Sommerhits vom 04.07.2016

45 Min.Folge vom 04.07.2016Ab 6

Was halten Gery Seidl, Harry Prünster und Lydia Prenner-Kasper eigentlich wirklich von den Witzen ihrer Kollegen? Warum bricht Gery Seidl immer in Schweiß aus, wenn Lydia Prenner-Kasper zu einem Witz ansetzt? Wo haben die Show-Gäste ihre Schummler versteckt und was haben die Entertainer sonst noch für Methoden entwickelt, um sich die vielen Witze zu merken?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen