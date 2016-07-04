Sehr witzig!? Die Sommerhits vom 04.07.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 13: Sehr witzig!? Die Sommerhits vom 04.07.2016
45 Min.Folge vom 04.07.2016Ab 6
Was halten Gery Seidl, Harry Prünster und Lydia Prenner-Kasper eigentlich wirklich von den Witzen ihrer Kollegen? Warum bricht Gery Seidl immer in Schweiß aus, wenn Lydia Prenner-Kasper zu einem Witz ansetzt? Wo haben die Show-Gäste ihre Schummler versteckt und was haben die Entertainer sonst noch für Methoden entwickelt, um sich die vielen Witze zu merken?
Copyrights:© Puls4