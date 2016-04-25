Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 25.04.2016Jetzt kostenlos streamen
Folge 9: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 25.04.2016
45 Min.Folge vom 25.04.2016Ab 6
Die Karten sind gemischt und die Comedians hoch motiviert! Gery Seidl, Harry Prünster und Lydia Prenner-Kasper spielen auch in der 9. Folge wieder Österreichs lustigstes Kartenspiel in "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch". Herbert Steinböck, der Vierte in der Runde, hat ebenfalls gut lachen und stürzt sich siegesmutig in die Pointen-Schlacht.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4