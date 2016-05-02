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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 02.05.2016

PULS 4Staffel 1Folge 10vom 02.05.2016
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 02.05.2016

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Sehr witzig!?

Folge 10: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 02.05.2016

46 Min.Folge vom 02.05.2016Ab 6

Philipp Hochmair, der zurzeit in seiner Parade-Rolle als Minister im TV glänzt, ist in der 10. Folge zu Gast in "Sehr witzig!?" Der Witze-Stammtisch" auf PULS 4. Und wie könnte es anders sein, spielt in dieser Sendung der Politikerwitz die Hauptrolle. Allerdings beschäftigen den erfolgreichen Schauspieler auch Witze rund um die Frauen und Männer, insbesondere die Blondinen. Es erwartet Sie ein wahres Pointenfeuerwerk. Ob der bekannte Schauspieler den Witzekönig Harry Prünster vom Thron stoßen wird?

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