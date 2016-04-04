Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 04.04.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 6: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 04.04.2016
45 Min.Folge vom 04.04.2016Ab 6
Mit jeder Menge Witz, Wiener Schmäh und einer musikalischen Witz-Einlage versucht Joesi Prokopetz seine Gegner Gery Seidl, Harry Prünster und Lydia Prenner-Kasper zu übertrumpfen und Witzekönig zu werden. Blondinenwitze, Juristenwitze und Tierwitze stehen in der 6. Folge auf dem Spielplan bei "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch".
Sehr witzig!?
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4