Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 25.04.2016

PULS 4Staffel 1Folge 9vom 25.04.2016
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 25.04.2016

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 25.04.2016Jetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 9: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 25.04.2016

45 Min.Folge vom 25.04.2016Ab 6

Die Karten sind gemischt und die Comedians hoch motiviert! Gery Seidl, Harry Prünster und Lydia Prenner-Kasper spielen auch in der 9. Folge wieder Österreichs lustigstes Kartenspiel in "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch". Herbert Steinböck, der Vierte in der Runde, hat ebenfalls gut lachen und stürzt sich siegesmutig in die Pointen-Schlacht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen