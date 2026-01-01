Ser o no Ser
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Ser o no Ser
Joel ist ein 16-jähriger trans* Junge, der an der Schauspielschule beginnt und gleichzeitig geschlechtsangleichende Maßnahmen vornimmt. Wenn er seine Transition verheimlicht, gefährdet er die Beziehung zu seiner Schauspiellehrerin, die ihre Schüler auffordert, alle Masken abzulegen. Joel hat Angst, nicht akzeptiert zu werden und von Ona, in die er sich verliebt hat, abgelehnt zu werden.
Genre:Drama, Comedy, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: OUTtv Media B.V.
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