Silvia entdeckt: IrlandJetzt kostenlos streamen
Silvia entdeckt
Folge 10: Silvia entdeckt: Irland
46 Min.Folge vom 26.07.2026
Silvia Schneider reist durch den Nordwesten Irlands und entdeckt eindrucksvolle Landschaften, traditionsreiche Familienbetriebe und regionale Spezialitäten. Von den Gärten von Killruddery Castle über nachhaltige Landwirtschaft und Schafzucht bis zu Austern, Algen und einer Bootsfahrt auf dem Shannon begegnet sie Menschen, die das Leben auf der grünen Insel prägen. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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