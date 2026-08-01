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Silvia entdeckt
Folge 11: Silvia entdeckt: Bratislava
46 Min.Folge vom 01.08.2026
Silvia Schneider entdeckt Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei. Die Reise führt mit dem Schiff in 90 Minuten donauabwärts vorbei an Aulandschaften und Burgen in die ehemalige Krönungsstadt ungarischer Könige. Sie besucht die Bratislava Burg, erkundet die historische Altstadt und moderne Wahrzeichen wie Skypark und das ikonische UFO. Kulinarisch begleitet sie Koch Adam Vasko mit traditionellen Spezialitäten. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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