Von „Kürbissuppe mit Thaicurry“ über „Liechtensteiner Rieslingsuppe“ bis zu „Rheintaler Riebel mit Apfelmus“: „Silvia kocht“ wieder mit der Crème de la Crème der Kochszene. Diesmal steht das Fürstentum Liechtenstein im Mittelpunkt: Silvia Scheider begrüßt Heiko Kürger in der TV-Küche. Besonders wichtig sind dem Küchenchef des Restaurants „Vivid“ im Hotel Schatzmann in Liechtenstein Produkte aus der Region in Verbindung mit internationalen Einflüssen. Die Rezepte diesmal: „Kürbissuppe mit Thaicurry“ „Tatar vom Felchen mit getrockneten Tomaten und Gurke“ Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
