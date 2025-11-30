Silvia kocht
Folge vom 30.11.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 30.11.2025
In dieser Woche steht mit Patrick Pass ein Kärntner in der Küche bei Silvia Schneider. Nach Aufenthalten in Spanien, als Chef Saucier im Coast by East Mallorca, in Gstaad oder in St. Anton zog es Patrick Pass nach Villach, wo er im Frierss feines Haus seit über einem Jahr als Küchenchef tätig ist. Seine Küchenlinie ist Alpine Asian Fusion. Seine Gerichte am Montag: Rotes Curry vom Kürbis mit Birnen und Erdäpfelpüree Süße Lasagne mit Butterbrösel und Zwetschkenröster Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
