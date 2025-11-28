Silvia kocht: Unterwegs auf süßen SpurenJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 28.11.2025: Silvia kocht: Unterwegs auf süßen Spuren
Österreich ist bekannt für seine Mehlspeisen. Ob Kaiserschmarren, Apfelstrudel oder Buchteln – kaum ein Land der Welt hat die Kunst der Süßspeise so verfeinert wie wir. Doch woher kommt eigentlich diese besondere Leidenschaft fürs Zuckerbäckerhandwerk? Die Wurzeln reichen tief in die Geschichte der k.u.k. Monarchie zurück. Schon am Wiener Hof liebte man es süß – und was einst für Kaiser und Adel geschaffen wurde, fand schnell den Weg in die Kaffeehäuser des Landes. Französische Patisseriekunst traf auf böhmische, ungarische und italienische Einflüsse – und heraus kam etwas ganz Eigenes: die österreichische Mehlspeisenseele. Silvia begibt sich auf eine Reise durch Österreich. Von Omas frisch gebackenen Buchteln, Wiens sagenhaften Zuckerbäckern bis zu den klingenden Salzburger Nockerln und zuckerlrosa Punschkrapferl in Wien. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.