Silvia kocht: Unterwegs in Filzmoos
Silvia kocht
Folge vom 20.11.2025: Silvia kocht: Unterwegs in Filzmoos
Silvia ist unterwegs in Filzmoos und zu Gast bei der Grand Dame der österreichischen Küche Johanna Maier! In Filzmoos geht Silvia Schneider sprichwörtlich in die Luft. Mit Johannes Flaggl unternimmt sie eine Ballonfahrt, um danach zur Prinzessin getauft, wieder sicheren Boden unter Füßen zu haben. Weiter geht es in die Wallfahrtskirche „Zum Filzmooser Kindl“ wo Alois Hartinger ihr die Geschichte der Kirche erzählt. Bevor Silvia zu einer romantischen Pferdeschlittenfahrt aufbricht, geht es noch um das leibliche Wohl. Und dafür sorgt die Grand Dame der österreichischen Köche Johanna Maier. Die mehrfach mit Hauben und Michelin Sternen ausgezeichnete Köchin bereitet zwei Gerichte passend zur Winterzeit zu. Die Gerichte dieser Ausgabe: -Saibling in der Sesamkruste, Rosmarin Wedges -Soufflé von der Zartbitterschokolade, marinierte Beeren, Zimt Vanille Obers, Ristretto Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher