Alpine und asiatische Küche gibt es bei Patrick Pass und Silvia Schneider in "Silvia kocht". Der gebürtige Kärtner ist nach Aufenthalten in Spanien, als Chef Saucier im Coast by East Mallorca, in Gstaad oder in St. Anton wieder zurück in Villach, wo er im Frierrs feines Haus seit über einem Jahr als Küchenchef tätig ist. Folgende Gerichte werden zubereitet: Pikant-Süße Forellen-Suppe und Lachsforelle mit Prosciutto, Wirsing und Steinpilz-Dashi. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
