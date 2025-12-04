Zum Inhalt springenBarrierefrei
Silvia kocht: Unterwegs in Villach

ORF2Folge vom 04.12.2025
25 Min.Folge vom 04.12.2025

Im Stadtzentrum von Villach stimmt sich Silvia Schneider auf die stillste und auch gemütlichste Zeit des Jahres ein. Zwischen funkelnden Weihnachtslichtern und duftenden, gerösteten Mandeln besucht Silvia den Villacher Adventmarkt. Die heutigen Rezepte: -Saibling Radicchio-Bohnen-Gemüse -Weihnachts-Gugelhupf Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

