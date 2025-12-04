Silvia kocht: Unterwegs in VillachJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 04.12.2025: Silvia kocht: Unterwegs in Villach
25 Min.Folge vom 04.12.2025
Im Stadtzentrum von Villach stimmt sich Silvia Schneider auf die stillste und auch gemütlichste Zeit des Jahres ein. Zwischen funkelnden Weihnachtslichtern und duftenden, gerösteten Mandeln besucht Silvia den Villacher Adventmarkt. Die heutigen Rezepte: -Saibling Radicchio-Bohnen-Gemüse -Weihnachts-Gugelhupf Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0