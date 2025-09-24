Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 24.09.2025
Folge vom 24.09.2025: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 24.09.2025

Das Fürstentum Liechtenstein steht diese Woche im Mittelpunkt bei Silvia kocht. Heiko Krüger kocht Spezialitäten aus seiner Wahlheimat. Besonders wichtig sind dem Küchenchef des Restaurants „Vivid“ im Hotel Schatzmann in Liechtenstein Produkte aus der Region in Verbindung mit internationaler Erfahrung. 1. Rezept: Rheintaler Riebel mit Apfelmus 2. Rezept: Grießflammeri mit Zwetschkenröster Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

