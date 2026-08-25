Silvia kocht
Folge vom 25.08.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 25.08.2026
Die junge Salzburgerin Magdalena Schwarz entdeckte ihre Leidenschaft fürs Kochen schon früh und arbeitet heute als Küchenchefin mit großer Begeisterung. Besonders wichtig sind ihr Abwechslung, kreative Ideen und die Freude daran, immer wieder neue Zutaten und Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Die Gerichte dieser Ausgabe: -Kartoffel-Kräutersuppe -Gamsrücken mit Rotkraut Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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