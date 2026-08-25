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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 25.08.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 25.08.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 25.08.2026

Die junge Salzburgerin Magdalena Schwarz entdeckte ihre Leidenschaft fürs Kochen schon früh und arbeitet heute als Küchenchefin mit großer Begeisterung. Besonders wichtig sind ihr Abwechslung, kreative Ideen und die Freude daran, immer wieder neue Zutaten und Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Die Gerichte dieser Ausgabe: -Kartoffel-Kräutersuppe -Gamsrücken mit Rotkraut Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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