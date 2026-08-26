Silvia kocht
Folge vom 26.08.2026: Silvia kocht
24 Min.Folge vom 26.08.2026
Magdalena Schwarz kam erst nach ihrer Ausbildung zur Frisörin zur Kochlehre. 2020 übernahm sie das "Restaurant Margarethenstein" und damit auch die Küche. Als Küchenchefin schätzt sie vor allem die Vielfalt und die Möglichkeit, immer wieder Neues auszuprobieren. Auf dem Speiseplan stehen diesmal: - Rote Rüben Carpaccio mit Frischkäse-Mousse - Topfen Souffle Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2