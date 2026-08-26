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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 26.08.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 26.08.2026: Silvia kocht

24 Min.Folge vom 26.08.2026

Magdalena Schwarz kam erst nach ihrer Ausbildung zur Frisörin zur Kochlehre. 2020 übernahm sie das "Restaurant Margarethenstein" und damit auch die Küche. Als Küchenchefin schätzt sie vor allem die Vielfalt und die Möglichkeit, immer wieder Neues auszuprobieren. Auf dem Speiseplan stehen diesmal: - Rote Rüben Carpaccio mit Frischkäse-Mousse - Topfen Souffle Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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