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Single Parents

Schnee für Graham

ATVStaffel 2Folge 10vom 23.04.2026
Schnee für Graham

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Single Parents

Folge 10: Schnee für Graham

21 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6

Graham verfasst einen denkwürdigen Brief an den Weihnachtsmann: Er wünscht sich entweder Schnee oder ein Treffen mit seinem Vater. Mama Angie macht sich sofort auf die Suche nach dem weißen Gold. Rory, Emma und Amy finden indes heraus, dass Poppy und Douglas verliebt sind.

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