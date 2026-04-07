Single Parents
Folge 11: Der Angie-Mann
21 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6
Wills Eltern sind inspiriert von der Partnerschaft ihres Sohnes - sie denken fälschlicherweise, er sei mit Angie zusammen. Um die Ehe seiner Eltern zu retten, überzeugt Will Angie, einen Abend lang ein Paar zu sein.
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Single Parents
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
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