Der Kopf im Eimer - Albtraum einer MutterJetzt kostenlos streamen
Sisters in Crime – Frauen, die töten
Folge 2: Der Kopf im Eimer - Albtraum einer Mutter
Es ist ein frostiger Morgen in einer Kleinstadt am Lake Michigan. Die Straßen sind still, die Vorgärten von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Während die Nachbarn ihren Tag ganz normal mit Kaffee und Frühstück beginnen, entdeckt Tara Pakanich etwas, was ihr Leben für immer verändert wird. Von nun an wird es nie wieder sein, wie es mal war. Es ist der 23. Februar 2022 als Tara in den Keller hinuntersteigt –. Dort fällt ihr Blick auf einen Eimer, auf dem ein Handtuch liegt. Nichts Ungewöhnliches – denkt sie. Aber als sie das Tuch zurückzieht, bleibt die Zeit stehen. Im Eimer liegt der abgetrennte Kopf ihres Sohnes Shad Thyrion. Die Geschichte zum Tod ihres geliebten Sohnes ist eine Geschichte, in der eine Grausamkeit auf die nächste folgt. Eine Geschichte über Drogen, Gewalt und eine unvorstellbare Tat...
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