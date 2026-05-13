Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sisters in Crime – Frauen, die töten

Die Scissor Sisters und der Tote im Kanal

Sisters in CrimeStaffel 2026Folge 4vom 13.05.2026
Die Scissor Sisters und der Tote im Kanal

Die Scissor Sisters und der Tote im KanalJetzt kostenlos streamen

Sisters in Crime – Frauen, die töten

Folge 4: Die Scissor Sisters und der Tote im Kanal

55 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Es ist ein ganz normaler Tag im irischen Dublin, ein Kanal mit klarem Wasser, nicht besonders tief. Wer eine Leiche verschwinden lassen will, macht das an jedem anderen Ort, nur nicht hier. Doch direkt unter einer Brücke, gut sichtbar, schwimmen menschliche Körperteile. Die Spaziergänger sind fassungslos. Es sind die Körperteile eines Mannes. Und was besonders schockierend ist – auch für die ermittelnden Beamten: Der Kopf und der Penis fehlen. Doch was steckt dahinter? Ist es ein Streit zwischen Gang-Mitgliedern, die hier ihr Unwesen treiben? Handelt es sich um einen brutalen Ritual-Mord? Was geschah in der vergangenen Nacht?

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Sisters in Crime – Frauen, die töten
Sisters in Crime
Sisters in Crime – Frauen, die töten

Sisters in Crime – Frauen, die töten

Alle 1 Staffeln und Folgen