Die Scissor Sisters und der Tote im KanalJetzt kostenlos streamen
Sisters in Crime – Frauen, die töten
Folge 4: Die Scissor Sisters und der Tote im Kanal
55 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Es ist ein ganz normaler Tag im irischen Dublin, ein Kanal mit klarem Wasser, nicht besonders tief. Wer eine Leiche verschwinden lassen will, macht das an jedem anderen Ort, nur nicht hier. Doch direkt unter einer Brücke, gut sichtbar, schwimmen menschliche Körperteile. Die Spaziergänger sind fassungslos. Es sind die Körperteile eines Mannes. Und was besonders schockierend ist – auch für die ermittelnden Beamten: Der Kopf und der Penis fehlen. Doch was steckt dahinter? Ist es ein Streit zwischen Gang-Mitgliedern, die hier ihr Unwesen treiben? Handelt es sich um einen brutalen Ritual-Mord? Was geschah in der vergangenen Nacht?
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Sisters in Crime – Frauen, die töten
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: Sisters in Crime Entertainment Gbr