Babymörderin oder Sündenbock? Der unfassbare Fall der Lucy LetbyJetzt kostenlos streamen
Sisters in Crime – Frauen, die töten
Folge 5: Babymörderin oder Sündenbock? Der unfassbare Fall der Lucy Letby
Es ist früh morgens in Hereford in einer ruhigen Sackgasse. In einem der Häuser schläft eine junge Frau. Sie liegt im Bett, als die Polizisten die Tür öffnen. Sie ist müde, etwas verwirrt, blinzelt in das frühe Morgenlicht. Im Flur wimmert ihre Mutter. Die Beamtinnen sprechen ruhig mit der Frau im Bett. Sie helfen ihr, ihre Schuhe zu finden. Bevor sie das Haus verlässt, hat sie noch eine Bitte. Kann ich noch kurz meine Katze sehen? Du weißt, dass ich das nicht getan habe, sagt sie. Ich weiß es! Wir wissen das!, ruft die Mutter. Und schluchzt. Auf der Einfahrt, während die Handschellen angelegt werden, sagt die Frau zu ihrer Mutter noch einen letzten Satz. Schau nicht hin. Geh rein. Und dann ist sie weg. Die junge Frau wird beschuldigt, die Menschen getötet zu haben, die den allergrößten Schutz bräuchten. Die noch nicht einmal wussten, dass sie auf der Welt waren. Neugeborene, deren Start ins Leben ohnehin schon nicht leicht war — Frühchen, die kämpften, deren Eltern warteten und hofften.
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