Slavik - Auf Staats Nacken

Erzieher

Erzieher

Slavik - Auf Staats Nacken

Folge 2: Erzieher

20 Min.Ab 12

Slavik kann Kinder nicht wirklich leiden. Als er als Erzieher arbeiten soll, bestätigt sich sein Eindruck. Dann geht auch noch eines der Kinder verloren. Der Onkel des Kindes will ihn abholen - es stellt sich heraus, dass Slavik ihn kennt.

