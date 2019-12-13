Zum Inhalt springenBarrierefrei
Slavik - Auf Staats Nacken

Staffel 1Folge 7vom 13.12.2019
Folge 7: Freizeitpark-Manager

24 Min.Folge vom 13.12.2019Ab 12

Slavik fühlt sich als der geborene Manager. Der Freizeitpark sucht gerade einen - wie passend. Seine erste Amtshandlung: die Einführung eines Wet-T-Shirt-Contests. Außerdem sollen sich Frauen in der Achterbahn den Lippenstift nachziehen.

