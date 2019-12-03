Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 4: Hausmeister
18 Min.Folge vom 03.12.2019Ab 12
Slavik ist überzeugt, seinen Traumjob ergattert zu haben: Er ist Hausmeister in einem Stripclub. Doch dann stellt er fest, dass er sich um verstopfte Klos und indische Kunden kümmern muss. Er hat dann doch schnell genug davon.
