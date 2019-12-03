Zum Inhalt springenBarrierefrei
Slavik - Auf Staats Nacken

Hausmeister

Staffel 1Folge 4vom 03.12.2019
Hausmeister

Slavik - Auf Staats Nacken

Folge 4: Hausmeister

18 Min.Folge vom 03.12.2019Ab 12

Slavik ist überzeugt, seinen Traumjob ergattert zu haben: Er ist Hausmeister in einem Stripclub. Doch dann stellt er fest, dass er sich um verstopfte Klos und indische Kunden kümmern muss. Er hat dann doch schnell genug davon.

Slavik - Auf Staats Nacken
Slavik - Auf Staats Nacken

Slavik - Auf Staats Nacken

