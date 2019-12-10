Zum Inhalt springenBarrierefrei
Slavik - Auf Staats Nacken

Bauarbeiter

Staffel 1Folge 6vom 10.12.2019
Bauarbeiter

Slavik - Auf Staats Nacken

Folge 6: Bauarbeiter

16 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 12

Bisher hat Slavik sich immer erfolgreich vor körperlicher Arbeit drücken können. Auch auf der Baustelle findet er schnell andere Aufgaben, die ihm vermeintlich besser liegen. Zum Beispiel berät er die Kollegen in Sachen Krankschreibung.

