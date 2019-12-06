Zum Inhalt springenBarrierefrei
Slavik - Auf Staats Nacken

Stadtführer

JoynStaffel 1Folge 5vom 06.12.2019
Folge 5: Stadtführer

23 Min.Folge vom 06.12.2019Ab 12

Slavik versucht sein Glück als Stadtführer. Asiaten gegen Geld die Stadt zu zeigen kann ja nicht so schwer sein. Er zeigt ihnen schließlich seine bedeutendsten Sehenswürdigkeiten: Berlins Spielotheken, Shisha- Bars und Currywurstbuden.

