Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 5: Stadtführer
23 Min.Folge vom 06.12.2019Ab 12
Slavik versucht sein Glück als Stadtführer. Asiaten gegen Geld die Stadt zu zeigen kann ja nicht so schwer sein. Er zeigt ihnen schließlich seine bedeutendsten Sehenswürdigkeiten: Berlins Spielotheken, Shisha- Bars und Currywurstbuden.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions