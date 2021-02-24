Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 2: Drill Camp
31 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 12
Slavik soll für die Joyn-Chefin ihren Sohn Friedrich-Justus mit zum Überlebenstraining nehmen. Außerdem will Slavik imponieren, um ein Bundesverdienstkreuz zu bekommen, weshalb er sich sicher ist, dass er Bodyguards benötigt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Slavik - Auf Staats Nacken
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions