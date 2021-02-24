Zum Inhalt springenBarrierefrei
31 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 12

Slavik soll für die Joyn-Chefin ihren Sohn Friedrich-Justus mit zum Überlebenstraining nehmen. Außerdem will Slavik imponieren, um ein Bundesverdienstkreuz zu bekommen, weshalb er sich sicher ist, dass er Bodyguards benötigt.

